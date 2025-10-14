Anuncian últimos días para tramitar la cartilla militar en Parras

La Dirección Jurídica Municipal de Parras informó que vence este miércoles 15 de octubre plazo para tramitar Cartilla Militar en Parras

La Dirección Jurídica Municipal de Parras recordó a los jóvenes de la clase 2007 y remisos que este miércoles 15 de octubre vence el plazo para tramitar la Cartilla del Servicio Militar Nacional.

El titular de la dependencia, José Gerardo de la Cerda González, señaló que el trámite es completamente gratuito y se realiza en las oficinas ubicadas en la Presidencia Municipal, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes.

Entre los requisitos que deben presentar se encuentran: original y copia del acta de nacimiento, cuatro fotografías recientes con especificaciones particulares, copia del CURP, comprobante de domicilio y constancia del último grado de estudios.

Para los remisos, también se solicita acta de nacimiento y se verifica en la base de datos que no hayan realizado el trámite con anterioridad. En caso de haber nacido fuera de Parras, se deberá entregar una constancia de no registro del lugar de nacimiento.

De la Cerda González hizo un llamado a los jóvenes a no dejar pasar esta oportunidad, subrayando que obtener la cartilla militar no solo es una obligación cívica, sino también un documento que puede ser requerido en diversos trámites legales, académicos y laborales.

“Es un proceso sencillo, gratuito y representa un acto de responsabilidad ciudadana que se espera de todos los jóvenes”, concluyó.