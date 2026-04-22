Anuncian taller del Código Nacional de Procedimientos Civiles

El taller se llevará a cabo en modalidad sabatina desde el 25 de abril hasta el 29 de agosto de 2026, utilizando la plataforma Microsoft Teams

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La Universidad Autónoma de Coahuila ha lanzado un Taller sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, dirigido a estudiantes, docentes y profesionales del derecho.

Este taller tiene como objetivo fortalecer la actualización jurídica y la formación profesional en el ámbito legal, destacando su relevancia ante la implementación reciente del nuevo marco normativo a nivel nacional.

El taller se llevará a cabo en modalidad sabatina desde el 25 de abril hasta el 29 de agosto de 2026, utilizando la plataforma Microsoft Teams. Esta modalidad permite que los interesados participen sin interrumpir sus actividades laborales, facilitando así el acceso a la capacitación.

El programa académico se estructurará en siete módulos, que abarcarán desde las disposiciones generales hasta los procesos civiles y familiares, incluyendo aspectos digitales.

Será impartido por un equipo de expertos conformado por legisladores, jueces, magistrados y académicos con experiencia en la implementación del nuevo código.

La evaluación del taller será práctica, requiriendo a los participantes la elaboración de un video en el que analizarán la evolución de figuras jurídicas. Las inscripciones están abiertas a través del formulario disponible en el enlace proporcionado

En la presentación del programa estuvieron presentes docentes de la Facultad de Jurisprudencia, Dr. Víctor Sánchez Valdés, y Dra. Marisol Díaz Valencia; acompañados por la jueza Lilia Sánchez Castillo, y los docentes Sandra Rodríguez, Alberto Campos Oliva y Sofía Hernández Siller quienes destacaron la relevancia de esta capacitación ante la reciente implementación del nuevo marco normativo a nivel nacional.