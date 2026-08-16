Anuncian quinta edición de 'Corriendo Juntos contra el Hambre'

La iniciativa une actividad física y solidaridad para generar conciencia sobre el derecho a una alimentación digna y reunir recursos

Con el objetivo de sumar esfuerzos en la lucha contra el hambre y apoyar a familias en situación vulnerable, Banco de Alimentos de México Saltillo y Fundación Contrissa anunciaron la quinta edición de la carrera “Corriendo Juntos contra el Hambre”.

La iniciativa busca combinar la actividad física con la solidaridad, convocando a la comunidad a participar en una jornada deportiva con causa y generar conciencia sobre la importancia de contribuir a que más personas tengan acceso a una alimentación digna.

Durante la presentación, representantes de ambas organizaciones destacaron que esta carrera se ha convertido en un espacio para unir esfuerzos entre sociedad, empresas y organizaciones, con una meta común: apoyar a quienes enfrentan carencias alimentarias.

“Corriendo Juntos contra el Hambre” llega así a su quinta edición en 2026, consolidando una actividad que utiliza el deporte como una herramienta para promover la participación social y fortalecer las acciones de apoyo a las familias que más lo necesitan.

Los organizadores hicieron un llamado a la comunidad a sumarse a esta iniciativa y convertir la participación deportiva en una acción de solidaridad que contribuya a combatir el hambre en la región.

Con esta nueva edición, BAMX Saltillo y Fundación Contrissa refrendan su compromiso de trabajar de manera conjunta para generar conciencia y sumar recursos en beneficio de niñas, niños, familias y personas en situación vulnerable.