Anuncian programa de atención médica gratuita en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez anunció la implementación de un programa de atención médica gratuita en las nuevas clínicas municipales, con el objetivo de acercar los servicios de salud a toda la población, especialmente a quienes más lo necesitan.

De acuerdo con el munícipe, el programa comprende, entre otros servicios, atención médica general sin costo, dotación de medicamentos, análisis clínicos y servicios odontológicos.

“Si lo tenemos ahorita, no queremos quitarlo después. Es un programa muy benéfico donde vamos a tener consultas sin costo, 200 medicamentos sin costo, análisis clínicos, lentes y graduaciones sin costo alguno, estudios de la vista y servicios dentales —como amalgamas, limpiezas y extracciones— totalmente gratuitos”, detalló.

Gutiérrez enfatizó que se aplicará una política de tolerancia cero para garantizar el buen funcionamiento y la sostenibilidad del programa.

“Habrá mano dura para que sea sostenido. Con Ramos no te metas. Con todos los detalles que afecten a la ciudadanía, a las mujeres o a los ciudadanos en general, vamos a tener mano dura. Si encontramos a alguien dañando vehículos, clínicas o sustrayendo equipo, habrá consecuencias”, advirtió.

Vecinos del sector sur de la ciudad expresaron su respaldo a esta iniciativa, asegurando que representa un gran apoyo para las familias que enfrentan dificultades económicas.

“Yo tengo tres hijos y cada consulta me sale en más de 500 pesos con medicamentos. Que ahora sea gratis, nos ayuda muchísimo. Es algo que hacía falta desde hace tiempo”, comentó María Elena Rodríguez, vecina de la colonia Manantiales del Valle.

Por su parte, Don Ramón García, adulto mayor de la colonia Analco, celebró que el programa incluya servicios oftalmológicos.

“Yo ya tengo problemas de vista y no siempre puedo pagar una graduación nueva. Si ahora los lentes serán gratuitos, pues es una gran bendición”, expresó.

Finalmente, personal médico que se incorporará a las nuevas clínicas reconoció el impacto social del proyecto.

“Nos llena de satisfacción poder atender sin que el dinero sea una barrera. Lo que busca este programa es prevenir enfermedades y fomentar una mejor calidad de vida”, señaló una de las doctoras que participará en la primera etapa del servicio.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe busca fortalecer el acceso a la salud pública y garantizar que ningún ciudadano quede sin atención médica por falta de recursos.