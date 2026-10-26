Anuncian paro indefinido de transportistas de carga en Coahuila

Integrantes de Canacar en Coahuila frenarán el traslado de mercancías a partir del lunes para protestar contra la inseguridad vial.

Más de 5 mil camiones de carga de la Región Centro de Coahuila suspenderán operaciones a partir del lunes 26 de octubre, como parte de un paro nacional indefinido que busca frenar las extorsiones, los abusos, la inseguridad carretera y los cambios fiscales que amenazan la rentabilidad del sector.

Gerardo Bortoni, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Monclova, anunció que la convocatoria está abierta a todos los transportistas del país, sean socios de alguna cámara empresarial, independientes o integrantes de otras organizaciones.

El dirigente sostuvo que el sector llegó a un punto límite, porque los costos de operación, los pagos irregulares y la inseguridad han convertido cada recorrido en una actividad cada vez más difícil de sostener, mientras las autoridades no resuelven los problemas que golpean directamente a los operadores.

La protesta pretende obligar a los gobiernos y legisladores a escuchar las exigencias de los transportistas, quienes advierten que ya no pueden seguir absorbiendo pérdidas y gastos extraordinarios para mantener en movimiento las mercancías que abastecen al país.

Extorsiones devoran ganancias de los transportistas

Bortoni denunció que entre 5 y 8 por ciento del valor facturado por cada servicio de transporte termina destinado a pagos irregulares, cuotas y presuntas extorsiones, una carga económica que reduce las ganancias y compromete la continuidad de las operaciones.

Explicó que algunos operadores enfrentan exigencias de entre 10 mil y 30 mil pesos, dependiendo de las circunstancias, además de presuntos abusos durante revisiones y detenciones en las que, según sus denuncias, pueden inventarse delitos para obligarlos a entregar dinero.

El presidente de Canacar en Monclova señaló que trabajar bajo estas condiciones resulta insostenible, pues un viaje puede terminar en pérdidas cuando el tractocamión entrega su mercancía y regresa vacío, mientras los gastos de combustible, casetas, mantenimiento y otros costos siguen acumulándose.

Advirtió que los transportistas han llegado a una situación en la que los ingresos ya no alcanzan para cubrir todas las obligaciones, por lo que consideró urgente una respuesta efectiva de las autoridades.

Aunque calificó a Coahuila como una entidad segura en comparación con otras regiones del país, denunció que también existen quejas por presuntos abusos de policías municipales y estatales contra operadores de carga.

A estos problemas sumó el deterioro de las carreteras, los baches, la falta de señalización y las zonas sin cobertura telefónica, condiciones que dificultan la operación y dejan a los conductores en una posición vulnerable frente a la delincuencia.

Rechazan reducción de beneficios fiscales

Otro de los motivos centrales del paro es la modificación de los beneficios fiscales para el autotransporte, una medida aprobada por la Cámara de Diputados que todavía debe ser revisada por el Senado de la República.

Bortoni confió en que los senadores reconsideren los cambios y eviten nuevas afectaciones económicas a las empresas, al advertir que el sector ya enfrenta suficientes presiones por la inseguridad y los costos asociados a cada recorrido.

El dirigente insistió en que los transportistas no pueden continuar trabajando bajo una combinación de mayores cargas económicas, presuntas extorsiones y riesgos permanentes en carretera, mientras deben garantizar el traslado de mercancías para mantener funcionando las cadenas productivas.

Paro indefinido amenaza el abasto de mercancías

La suspensión de operaciones afectará el traslado de productos hacia empresas, comercios y centros de distribución, debido a la participación del transporte de carga en prácticamente todas las cadenas de suministro.

Bortoni advirtió que, si el paro se prolonga, podrían registrarse faltantes de alimentos, artículos de primera necesidad e insumos industriales, con consecuencias para las actividades económicas y los consumidores.

La convocatoria contempla una duración indefinida y las unidades permanecerán detenidas hasta que existan condiciones para atender las demandas del sector, por lo que la magnitud de las afectaciones dependerá del alcance y la duración de la protesta.

Preparan concentración en Monclova

En la Región Centro de Coahuila, el punto considerado para la movilización es el tramo carretero Monclova-Castaños, frente a las oficinas de Canacar, aunque al momento de la entrevista todavía estaban pendientes el horario y los detalles definitivos de organización.

Bortoni señaló que la convocatoria se extenderá a transportistas afiliados y no afiliados, con la intención de que cada región participe sin necesidad de trasladar todas las unidades hasta la Ciudad de México.

También advirtió que, aunque la intención inicial es detener las operaciones, no pueden descartarse otras formas de manifestación en algunos puntos del país, incluidos posibles bloqueos en carreteras y casetas.

Ante ese escenario, pidió a la población mantenerse atenta a los avisos de las organizaciones transportistas y tomar precauciones al programar viajes a partir del lunes, debido a las posibles afectaciones a la circulación y al suministro de mercancías.