Anuncian paquete de obras 2025 por 147 mdp en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino detalló que este programa representa el cierre del año con proyectos de infraestructura estratégicos

Con una inversión de 147 millones de pesos, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino anunció el nuevo paquete de obras públicas 2025, integrado por seis ejes principales que impulsarán la modernización urbana, la salud comunitaria y la seguridad pública en Ramos Arizpe.

El edil detalló que este programa representa el cierre del año con proyectos de infraestructura estratégicos, desarrollados en coordinación con el Gobierno del Estado de Coahuila, dentro de una mezcla de recursos municipales y estatales que permitirá atender las necesidades más apremiantes de la ciudad.

El plan está dividido en seis ejes fundamentales: vialidades, infraestructura de salud comunitaria, espacios recreativos, servicios de alumbrado público, servicios hidráulicos y seguridad pública.

Modernización vial

Entre las obras más relevantes destaca la rehabilitación integral del bulevar Jaime Benavides Pompa / Las Torres, desde el Puente Las Torres hasta el bulevar Manuel Acuña, una de las arterias más transitadas del municipio. La obra incluirá pavimentación, banquetas, áreas verdes, iluminación y semaforización, consolidándose como la segunda vialidad más importante de Ramos Arizpe.

También se intervendrá el Camino Real del Valle, desde la carretera a Los Pinos hasta la colonia Parajes del Valle, zona conocida por su alta circulación vehicular. El tramo será transformado con banquetas, luminarias y señalización para mayor seguridad.

Asimismo, se rehabilitará el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, desde el puente de ferrocarril hasta la calle Manuel Alanís Tamez; continuará la pavimentación del bulevar Isidro López Zertuche en la colonia Cedros; y se realizará la rehabilitación de la calle División en la colonia Mirador.

Salud comunitaria

En materia de salud, se contempla la construcción de un Centro de Rehabilitación para Adicciones en la colonia Escorial I, además de nuevas clínicas de salud popular en las colonias Analco y Manantiales del Valle, con el objetivo de acercar servicios médicos de calidad a la población.

Plazas y espacios recreativos

El programa incluye la rehabilitación de plazas públicas en colonias como Fidel Velázquez, Haciendas 3, Cactus, Villamagna, Analco 1 y 2, Armillita, Hacienda del Refugio, CETIS, Villasol, Urbivilla y La Libertad, entre otras.

También se desarrollarán espacios deportivos en los ejidos San Gregorio, Estación Higo, Las Esperanzas y Mesillas. En el sector Parajes de los Pinos, se rehabilitarán 11 plazas con bancas, luminarias, juegos infantiles y áreas de convivencia, además de la construcción de una cancha multiusos en la colonia Escorial.

Servicios públicos e infraestructura hidráulica

El programa contempla la instalación de alumbrado público en la calle Río Bravo de la colonia Portales del Valle, la Alameda Central, el bulevar del Valle y el bulevar Óscar Flores Tapia.

En materia hidráulica, se construirá un canal y muro de concreto en la colonia Mirador, además de la reparación de la red de alcantarillado colapsada en el bulevar Analco, dentro de la misma colonia.

Seguridad pública

Como parte del fortalecimiento en materia de seguridad, se anunció la adquisición de un sistema de videovigilancia para el Centro de Comando y Control C2, lo que permitirá ampliar la cobertura de monitoreo en zonas estratégicas del municipio.

El alcalde Tomás Gutiérrez destacó que este nuevo paquete de obras forma parte del compromiso de su administración por consolidar un Ramos Arizpe moderno, seguro y con servicios de calidad, con respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y al trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno.