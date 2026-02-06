Anuncian nueva edición del Mercadito de a Peso en Ramos Arizpe

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que en esta jornada se pondrán a disposición productos de la canasta básica a un costo simbólico de un peso

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció la realización de una nueva edición del Mercadito de a Peso “Todos por Más–Mejora”, que se llevará a cabo este viernes 6 de febrero, a partir de las 10:00 de la mañana, en la plaza de la colonia Manantiales, ubicada sobre la calle de los Arroyos.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que en esta jornada se pondrán a disposición productos de la canasta básica a un costo simbólico de un peso, entre ellos frutas, verduras, huevo, aceite, arroz, sal, galletas, refrescos y otros artículos de consumo cotidiano.

La estrategia forma parte de las acciones sociales enfocadas en mitigar el impacto económico de la llamada cuesta de enero-febrero, periodo en el que las familias enfrentan mayores presiones en su gasto doméstico.

Como se recordará en la primera edición del Mercadito de a Peso, realizada el pasado 22 de enero en la colonia Villa Sol, se registró la asistencia de más de 2 mil personas, con un impacto estimado en alrededor de 10 mil beneficiarios, de acuerdo con cifras del propio gobierno municipal.

Autoridades municipales señalaron que el programa tendrá continuidad en distintos sectores de Ramos Arizpe, con el objetivo de ampliar su cobertura y acercar productos básicos a bajo costo a más colonias del municipio.

La invitación a la ciudadanía es acudir con anticipación, ya que en su primera edición la demanda superó las expectativas y los productos se agotaron en pocas horas.