Anuncian mastografías gratuitas durante campaña en Ramos Arizpe

La campaña, denominada “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, también contempla la realización de pruebas de Papanicolaou

Mujeres de las colonias y comunidades rurales de Ramos Arizpe podrán acceder a mastografías gratuitas durante octubre, como parte de una campaña de prevención y detección oportuna del cáncer de mama impulsada por el DIF Municipal en coordinación con instituciones de salud.

Las jornadas buscan acercar los estudios médicos a mujeres que requieren revisiones preventivas, especialmente en sectores donde el acceso a estos servicios puede representar una dificultad. Las autoridades municipales informaron que las fechas, horarios y sedes se darán a conocer a través de los canales oficiales del DIF y del Ayuntamiento.

La campaña incluye otros estudios de detección

La campaña, denominada “Tócate sin miedo y cuídate con amor”, también contempla la realización de pruebas de Papanicolaou para detectar alteraciones en el cuello uterino, así como estudios de antígeno prostático dirigidos a hombres.

Como parte de las actividades de sensibilización, la fachada de la Presidencia Municipal fue iluminada de rosa durante una ceremonia realizada en la Plaza de Armas, con la participación de mujeres del municipio, representantes de organismos civiles y autoridades sanitarias.

La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, señaló que la campaña busca fomentar las revisiones médicas periódicas y reducir el temor que algunas mujeres experimentan al acudir a realizarse estudios de detección.

“Hoy iluminamos de rosa nuestra Presidencia Municipal, pero queremos que este mensaje llegue mucho más lejos, hasta cada hogar y cada comunidad de Ramos Arizpe”, expresó durante el encuentro.

DIF anunciará las sedes y requisitos para los estudios

En la ceremonia también participó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria Número 8, José Reynaldo Zamarripa, en representación de la Secretaría de Salud de Coahuila, dependencia que colabora en las actividades preventivas.

Las jornadas se desarrollarán con el apoyo de la Secretaría de Salud estatal, Tecnología Ambiental Especializada (TAESA) y el Club Rotario de Monclova. El DIF Municipal pidió a las mujeres mantenerse atentas a la publicación de las sedes y los requisitos para acceder a los estudios gratuitos.