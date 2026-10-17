Anuncian estrategia para fortalecer Pueblos Mágicos de Coahuila

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, anunció que en noviembre se presentará una estrategia nacional para los Pueblos Mágicos

Los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila podrán incorporarse a una nueva estrategia federal que contempla capacitación, fortalecimiento de infraestructura turística, evaluación de los destinos y mecanismos para acceder a proyectos de inversión, anunció la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

La funcionaria informó que el programa será presentado durante el próximo Tianguis de Pueblos Mágicos, que se realizará en noviembre en Tampico, Tamaulipas, donde Coahuila participará con sus ocho localidades que cuentan con esta denominación.

“Ahí lanzamos la nueva estrategia de Pueblos Mágicos, que va en un tema de capacitación, de reforzamiento de infraestructura, de evaluación e incluso hasta de nuevos Pueblos Mágicos”, declaró Rodríguez Zamora.

La secretaria explicó que la estrategia buscará ampliar las herramientas disponibles para los gobiernos municipales y estatales, mediante la participación de instituciones financieras y dependencias federales relacionadas con infraestructura y comunicaciones.

Precisó que, aunque la Secretaría de Turismo federal no dispone directamente de recursos para todas las obras que requieren los destinos, sí puede facilitar la vinculación con otras instituciones que cuentan con programas y mecanismos de apoyo.

“Hoy acercamos a la banca y a dependencias federales como obras, como Comunicaciones y Transportes, que van a poner en esta estrategia nuevos formatos y nuevos proyectos a los que los alcaldes y los secretarios de Turismo de los estados van a poder acceder”, explicó.

Evaluarán destinos y contemplan nuevas incorporaciones

Rodríguez Zamora adelantó que la nueva estrategia también incluirá mecanismos de evaluación para los Pueblos Mágicos existentes y la posibilidad de incorporar nuevas localidades al programa nacional.

Sin embargo, no precisó cuántos nombramientos adicionales podrían otorgarse ni los requisitos que deberán cumplir los municipios interesados.

En el caso de Coahuila, la funcionaria confirmó la participación de sus ocho Pueblos Mágicos en el encuentro nacional de noviembre, donde se darán a conocer los detalles de la estrategia.

Actualmente, las localidades coahuilenses que cuentan con esta denominación son Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, General Cepeda, Guerrero, Múzquiz, Parras y Viesca.

Seguridad favorece al turismo carretero

La secretaria federal también destacó las condiciones de seguridad de Coahuila como una ventaja para fortalecer el turismo nacional, particularmente entre las personas que viajan por carretera para visitar los distintos destinos del estado.

“Es una ventaja, claro. Obviamente el turismo carretero es importante”, expresó al referirse a la posibilidad de recorrer las localidades turísticas de la entidad.

Rodríguez Zamora señaló que la diversificación de experiencias y el aprovechamiento de la cultura y las tradiciones locales son elementos importantes para atraer visitantes y fortalecer la actividad económica de los destinos.

La nueva estrategia federal será presentada oficialmente en noviembre, cuando los gobiernos estatales y municipales conocerán los programas, mecanismos de participación y opciones de apoyo disponibles para los Pueblos Mágicos del país.