Anuncian conversatorio a 72 años del voto de la mujer

El próximo 23 de octubre en el auditorio de la Universidad La Salle se realizará un conversatorio en el marco del 72 aniversario del voto de la mujer

Este lunes, se anunció por parte de autoridades electorales un conversatorio que organiza el Congreso del estado en el marco del 72 aniversario del voto de la mujer en el país.

Este evento se llevará a cabo el próximo 23 de octubre en las instalaciones del auditorio de la Universidad La Salle.

El anuncio fue hecho por la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Luz Elena Morales; el presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez; la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Coahuila, Karla Feliz Neira; y la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés.

Se informó que en este foro participarán cuatro ponentes: Patricia Mercado Castro, María Teresa Ortuño Gurza, Paula Adriana Soto Maldonado y Dulce María Sauri Riancho.