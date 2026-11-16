Estas rutas permitirán a los conductores evitar el tramo restringido del bulevar Venustiano Carranza y desplazarse por otros sectores

El bulevar Venustiano Carranza, una de las principales vialidades de Saltillo, permanecerá cerrado a la circulación vehicular en ambos sentidos a partir de las 6:00 de la mañana del viernes 20 de noviembre, debido al desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

El Gobierno Municipal informó que la restricción abarcará el tramo comprendido entre la calle Jesús Acuña Narro y el periférico Luis Echeverría Álvarez, por lo que los automovilistas deberán modificar sus recorridos habituales durante el desarrollo de las actividades.

El cierre afectará la circulación tanto de norte a sur como de sur a norte en este sector de la ciudad, donde se concentrarán los participantes y asistentes al desfile.

Recomiendan tres vialidades alternas

Para reducir las afectaciones al tránsito, las autoridades recomendaron utilizar tres vialidades alternas: el bulevar Isidro López Zertuche, la calle Mariano Abasolo y el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Estas rutas permitirán a los conductores evitar el tramo restringido del bulevar Venustiano Carranza y desplazarse por otros sectores de la ciudad mientras permanezca suspendida la circulación.

Tránsito orientará a conductores durante el desfile

El Ayuntamiento señaló que el operativo vial tiene como propósito facilitar el desarrollo del desfile y establecer condiciones de seguridad para los contingentes participantes y las personas que acudan a presenciarlo.

Personal de tránsito se encargará de orientar a los automovilistas en las inmediaciones de la zona, además de supervisar el cumplimiento de los señalamientos y las restricciones de circulación.

Las autoridades municipales recomendaron anticipar los horarios de salida, considerar tiempos adicionales de traslado y extremar precauciones al circular por las vialidades cercanas al recorrido.

El cierre comenzará a las 6:00 de la mañana del viernes 20 de noviembre, por lo que quienes habitualmente utilizan el bulevar Venustiano Carranza deberán contemplar las rutas alternas desde las primeras horas del día.