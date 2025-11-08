Anuncian carrera atlética de 5K ‘Coahuila Seguro’

Habrá premios económicos, además de una rifa entre participantes al cierre de la carrera, programada para el 23 de noviembre.

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública anunciaron la carrera 5K “Coahuila Seguro”, en la que se espera la participación de unos 2 mil corredores, según se dio a conocer en una rueda de prensa.

Habrá premios económicos a los primeros lugares en ambas ramas, además de una rifa entre participantes al cierre de la carrera, programada para el 23 de noviembre.

La inscripción, que tiene un costo de 150 pesos, incluye un kit con una playera Dry-Fit, número, medalla, hidratación, foto en meta, chip electrónico y recuperación.

Los interesados pueden inscribirse en la página www.gotime.mx, o bien, en las oficinas de Go Time, ubicadas en el bulevar José Musa de León No. 2307-A.