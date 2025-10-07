Anuncia UAdeC Carrera Atlética de Aniversario '10 K'

El rector de la UAdeC, invitó a participar a la Fiesta Atlética Deportiva “Carrera Lobos 10K” que se celebrará en el marco del 68 Aniversario

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Octavio Pimentel Martínez, en conferencia de prensa invitó a participar a la Fiesta Atlética Deportiva “Carrera Lobos 10K” que se celebrará en el marco del 68 Aniversario de la máxima casa de estudios el próximo domingo 2 de noviembre.

Octavio Pimentel explicó que en esta edición se entregará la medalla de la letra “O”, para que año con año los participantes obtengan una letra más de la palabra LOBOS y, así sucesivamente hasta completar el medallero y sea de colección para las y los universitarios y la población corredora.

“Seguimos trabajando en equipo, en unidad en el tema deportivo, que aparte de que compartimos instalaciones,entrenadores, logros y beneficios, los más grandes y los mejores atletas que tiene México pues están en Coahuila, por ello nosotros sí lo hacemos en equipo parafomentar la participación en el deporte y que sigamos construyendo y fortaleciendo la activación física,” expresó el Rector.

La segunda edición de la carrera LOBOS tiene una convocatoria para 600 participantes, se premiará en tres categorías: General (varonil y femenil), Trabajadores (varonil y femenil) y Estudiantes (varonil y femenil); la medalla de esta edición será la O, en este año no habrá relevos.

El recorrido será igual al del año pasado, partiendo a las 7:30 horas de la Unidad Deportiva Universitaria en el Blvd. Nazario Ortiz Garza hacia el oriente, luego Venustiano Carranza al sur, retorno en el Ateneo Fuente y regreso a la Unidad hacia el poniente, recorrido que constará de áreas de hidratación, recuperación, servicio de atención médica y amenidades.

La entrega de Kits será el sábado 1 de noviembre en el estadio de los Lobos de 10:00 am a 2:00 pm. e incluye número, playera, kit de recuperación, y derecho a rifa; los costos son de $100 pesos para estudiantes, $200 para trabajadores y $300 pesos a público en general.

Robertony García Perera, coordinador de Deportes, dijo que se vale, caminar, trotar, correr y hacer el mejor tiempo, por ello se invita a atletas y gente que le gusta el atletismo y las carreras a esta segunda edición y para quienes quieran participar se cuenta con la asesoría de las y los entrenadores de atletismo.

El coach del equipo de Atletismo Cristian González, dijo que la carrera es una fiesta deportiva, para que todos los interesados participen y apliquen sus habilidades, pero también para fomentar la actividad física entre el personal universitario, entre la comunidad estudiantil y la población en general.

Señaló que los entrenamientos y asesoría se ofrece los martes y los jueves a las 5 de la tarde en el campo de la Unidad Deportiva Universitaria de la máxima casa de estudios.

Barbara Salas Álvarez directora operativa de Chrono Sport dijo que las inscripciones están disponibles hasta un día antes de la carrera en el sitio https://chronosport.mx/.