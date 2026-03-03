Anuncia Ramos Arizpe festejos por Día del Niño y de la Madre

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció los festejos oficiales por el Día del Niño y el Día de la Madre, que se realizarán el 1 y 10 de mayo

Con espectáculos musicales masivos y actividades familiares, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció los festejos oficiales por el Día del Niño y el Día de la Madre, que se realizarán el 1 y 10 de mayo, respectivamente, en espacios públicos de la ciudad.

Para el Día del Niño, el viernes 1 de mayo, se presentará el espectáculo infantil de Bely y Beto en la Alameda de Ramos Arizpe. Además del show, se organizarán dinámicas de participación presencial y a través de redes sociales, así como la entrega de juguetes, bicicletas y diversos premios para las niñas y niños del municipio.

En el caso del Día de la Madre, el 9 de mayo se llevará a cabo un concierto en la plaza principal, donde la cantante Alicia Villarreal ofrecerá una presentación acompañada de su orquesta, mariachi y grupo musical, como parte del festejo dedicado a las madres ramosarizpenses.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que ambos eventos forman parte de la agenda cultural y recreativa del municipio, con la expectativa de una amplia asistencia familiar. Añadió que en los próximos días se darán a conocer los horarios oficiales y detalles logísticos de cada celebración.

Las autoridades municipales señalaron que estos festejos buscan fortalecer la convivencia familiar y generar espacios de recreación para niñas, niños y madres en Ramos Arizpe.