Anuncia Miguel Riquelme ejes de su administración en Torreón

El alcalde explicó que estos temas representan las principales demandas de la población, por lo que serán atendidos de manera prioritaria

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer este lunes los cinco ejes que marcarán el rumbo de su administración municipal: agua potable, transporte público, drenaje, servicios públicos, además de acciones de bacheo y pavimentación.

Durante una reunión de trabajo con las y los integrantes del Cabildo, el Presidente Municipal explicó que estos temas representan las principales demandas de la población, por lo que serán atendidos de manera prioritaria mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y el cuerpo edilicio.

En el encuentro, Riquelme Solís destacó la importancia del Cabildo en la toma de decisiones para el desarrollo de Torreón, e hizo un llamado a las distintas fuerzas políticas a privilegiar el diálogo, el respeto y la responsabilidad institucional para alcanzar acuerdos que favorezcan a la ciudadanía.

Asimismo, señaló la necesidad de revisar y actualizar la reglamentación municipal, con el propósito de adecuarla a las condiciones actuales del municipio y fortalecer el desempeño de la administración pública, siempre con una visión moderna que permita brindar mejores resultados a las familias torreonenses.

Finalmente, el alcalde afirmó que la colaboración entre todas las representaciones del Cabildo será determinante para concretar los proyectos estratégicos del municipio, privilegiando en todo momento el bienestar de Torreón por encima de cualquier diferencia.