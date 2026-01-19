Anuncia Javier Díaz refuerzo en seguridad para Saltillo en 2026

Durante una reunión el edil reportó una reducción en homicidios, al pasar de 28 casos en 2024 a 15 en 2025, con la resolución del 100% de los hechos registrados

El alcalde Javier Díaz González informó que en 2026 se redoblarán las acciones de seguridad en Saltillo, con una coordinación total entre los tres órdenes de gobierno.

Mayor presencia policial y cercanía con la ciudadanía

El edil señaló que este año se trabajará al doble para mantener la presencia permanente de los elementos de seguridad en todos los sectores de la ciudad, además de fortalecer las acciones de proximidad con la población.

“Somos la ciudad más segura del país y tenemos buenos indicadores en la materia, y todos buscamos que siga así”, expresó Javier Díaz.

Resultados en la reducción de delitos

Durante la reunión de seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que 2025 cerró con una disminución del 43.14% en robos a casa habitación; 36.73% menos en robos a negocio; 20% menos en robos a personas; y 17.58% menos en robos de vehículo automotor.

Asimismo, se reportó una reducción en homicidios, al pasar de 28 casos en 2024 a 15 en 2025, con la resolución del 100% de los hechos registrados.

Acciones recientes y coordinación interinstitucional

En el encuentro también se dieron a conocer detenciones, cateos y acciones de inteligencia realizadas en los últimos días, así como labores de prevención del delito y proximidad social.

La reunión contó con la presencia del coronel Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería; y de Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública en Coahuila.

Además, participaron representantes de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de Coahuila y de diversas instancias de seguridad.