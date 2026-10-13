Anuncia Javier Díaz histórica inversión en techumbres en Coahuila

Inauguran techumbre de 144 metros cuadrados en colonia Puerto de la Virgen; beneficiará actividades cívicas y deportivas locales.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció que durante 2027 se destinará una inversión sin precedentes para la construcción de techumbres en instituciones educativas del municipio, gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante el programa En Equipo le Entramos.

Lo anterior se dio a conocer durante la entrega de una nueva cubierta en el Jardín de Niños Narciso Mendoza, ubicado en la colonia Puerto de la Virgen, donde se destinaron más de 1.3 millones de pesos para beneficiar a la comunidad estudiantil.

La obra comprende una superficie de 144 metros cuadrados y cuenta con estructura de lámina, sistema de desagüe pluvial, iluminación eléctrica y protección contra descargas atmosféricas. Javier Díaz destacó que estos espacios permiten que los estudiantes realicen actividades deportivas, culturales y cívicas sin exponerse directamente al sol o la lluvia, además de ofrecer mejores condiciones para su desarrollo y aprendizaje.

Durante la entrega, la directora del plantel, Susana Aracely Alvarado Veloz, reconoció la respuesta del Gobierno Municipal a una necesidad que por años representó una preocupación para la comunidad educativa. Por su parte, la alumna Dalett Amairany Cepeda Cabrera agradeció al alcalde por la nueva infraestructura, mientras que las autoridades municipales reiteraron que, en coordinación con el Gobierno del Estado, continuarán fortaleciendo los espacios escolares de Saltillo.