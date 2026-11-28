El Cabildo de Saltillo informó que en inclusión destacan Rocío Fraustro, Ramatiz Arellano y Neapco México, y en voluntariado Violetta Farías y TSM.

Durante la sesión ordinaria de noviembre, el Cabildo de Saltillo dio a conocer a las personas, asociaciones e instituciones que recibirán los premios municipales a la Promoción de la Inclusión, al Voluntariado y al Mérito Deportivo 2026, en reconocimiento a sus aportaciones en favor de la sociedad.

Entre los galardonados destacan Rocío Fraustro Jiménez, Ramatiz Arellano Trueba y Neapco México, en el rubro de inclusión.

Galardonados en voluntariado, deporte y Presea Manuel Acuña 2026

En el Premio al Voluntariado fueron seleccionados Violetta del Sol Farías Aguirre, Fundación DEACERO, Universidad Carolina y TSM, en sus respectivas categorías.

Mientras que el Mérito Deportivo será entregado a Paula Díaz Vázquez Monsiváis, Christian Francisco Gutiérrez Flores, Blas Ruíz Martínez, el Club de Leones de Saltillo y Francisco Javier Gallegos Hernández. Además, se anunció que Francisco Hernández Salazar recibirá la Presea Manuel Acuña 2026 por su trayectoria en el ámbito artístico y cultural.

Acuerdos financieros, uso de suelo y estímulo fiscal en Saltillo

En la misma sesión, los regidores aprobaron el informe de estados financieros correspondiente a octubre, nueve dictámenes relacionados con cambios de uso de suelo y, por unanimidad, un estímulo fiscal del 100 por ciento en impuestos, derechos municipales y accesorios para el proyecto de canalización del Arroyo del Cuatro Bajo, beneficio que aplicará a los predios de origen, sus fracciones y remanentes.