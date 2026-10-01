Antonio Flores Guerra recuperaría curul en Congreso de Coahuila

La Sala Superior del TEPJF determinó que Antonio Flores Guerra recuperó sus derechos para volver a ocupar su curul en el Congreso de Coahuila.

La disputa por una de las curules del Congreso de Coahuila dio un nuevo giro este miércoles, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación analizara el caso relacionado con el diputado del Partido del Trabajo, Antonio Flores Guerra.

De acuerdo con la resolución difundida durante la jornada, Flores Guerra recuperaría sus derechos para volver a ocupar la diputación que le corresponde, dejando atrás la determinación que había permitido que su suplente, Fernando Rodríguez, permaneciera en el cargo.

El conflicto comenzó después de que el Congreso de Coahuila suspendiera a Flores Guerra y llamara a su suplente para asumir las funciones legislativas. Posteriormente, distintas instancias electorales habían avalado que Rodríguez continuara ocupando la curul.

Sin embargo, el nuevo fallo modifica nuevamente el escenario y abre la posibilidad de que Antonio Flores Guerra regrese al Congreso estatal. De concretarse sus efectos, el legislador petista podría reincorporarse durante la próxima sesión, programada para el martes, mientras Fernando Rodríguez dejaría nuevamente la diputación. El caso ha generado una prolongada disputa jurídica y política en torno a la representación del Partido del Trabajo en el Poder Legislativo de Coahuila. Flores Guerra, conocido como “Tony Flores” y por el sobrenombre de “Lord Lamborghini”, ha estado en el centro de diversas polémicas durante su trayectoria política.