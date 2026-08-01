Ante avance de la IA, CTM prepara a sus trabajadores

La central obrera advirtió que la automatización ya está modificando el mercado laboral, por lo que impulsa programas de formación profesional renovado

La robótica y la inteligencia artificial ya están cambiando el mercado laboral, por lo que los trabajadores deben prepararse para competir con las nuevas tecnologías en lugar de temerles, afirmó Jesús Berino Granados, secretario adjunto de la CTM en Coahuila.

El dirigente sindical señaló que la automatización es una realidad que seguirá creciendo en la industria, por lo que la prioridad debe ser capacitar a la fuerza laboral para responder a las nuevas exigencias de las empresas.

Explicó que, con ese objetivo, la CTM fortaleció su oferta educativa mediante la Universidad Laboral impulsada por su dirigente nacional, Teresa Medina Ramírez, donde ya se han graduado alrededor de 2 mil 500 trabajadores e hijos de trabajadores a lo largo de 7 generaciones.

Berino Granados detalló que actualmente se ofrecen licenciaturas, ingenierías, programas técnicos relacionados con robótica y automatización, además de carreras enfocadas al aprendizaje de idiomas, debido a la llegada de empresas extranjeras que demandan personal con mayores competencias.

Aseguró que el panorama laboral en Coahuila continúa siendo favorable y estimó que el segundo semestre del año podría superar al primero, impulsado por nuevas inversiones y ampliaciones industriales anunciadas recientemente en la entidad.