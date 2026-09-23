Animal causa salida de carretera y volcadura de camioneta de CFE

De acuerdo con primeros informes, un animal habría cruzado repentinamente la carretera, situación que obligó al conductor a realizar una maniobra para evitarlo

Dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad resultaron lesionados luego de sufrir un accidente mientras circulaban por la carretera Saltillo-Torreón, donde la camioneta en la que viajaban terminó volcada.

El percance ocurrió a la altura del ejido El Sol, cuando los empleados se desplazaban a bordo de una Chevrolet Colorado tipo pickup, propiedad de la CFE.

De acuerdo con los primeros informes, un animal habría cruzado repentinamente la carretera, situación que obligó al conductor a realizar una maniobra para evitarlo.

La camioneta salió de la carretera y posteriormente terminó volcada, dejando a ambos ocupantes con diversas lesiones.

Uno de los trabajadores fue identificado como Juan Gerardo, de 38 años, quien presentó molestias en el esternón, la zona lumbar y el radio de la mano derecha. Su compañero, Humberto Trinidad, de 49 años, resultó policontundido y reportó principalmente dolor en la parte baja de la espalda.

Tras el accidente, paramédicos de Cruz Roja acudieron para brindar los primeros auxilios. Posteriormente, ambos trabajadores fueron trasladados a la Clínica 6 del IMSS, en Parras, para recibir atención médica y descartar lesiones de mayor consideración.

Se informó que los ocupantes portaban el cinturón de seguridad al momento del percance y que las bolsas de aire de la unidad se activaron tras el impacto.

Elementos de la Guardia Nacional también se presentaron en el sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar las diligencias correspondientes. Una grúa se encargó de retirar la camioneta de la zona.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar oficialmente las circunstancias que provocaron la salida de carretera y la posterior volcadura.