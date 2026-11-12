Angelberto Guardado asumirá Coparmex Coahuila Sureste

Miguel Monroy Robles concluirá funciones el 15 de noviembre, tras una gestión en la que la membresía empresarial creció de 116 a 328 socios.

Después de 16 años al frente de la Dirección General de Coparmex Coahuila Sureste, Miguel Monroy Robles concluirá su gestión el próximo 15 de noviembre y será relevado por Angelberto Guardado Astorga, quien asumirá la responsabilidad de conducir las operaciones del Centro Empresarial a partir del lunes 16 de noviembre.

El cambio representa el cierre de una etapa iniciada en 2010, durante la cual el organismo patronal incrementó su membresía de 116 a 328 socios, un crecimiento aproximado del 182 por ciento, de acuerdo con el balance de resultados presentado por Monroy Robles.

Entre las principales acciones de su administración se encuentran la reestructuración de los departamentos internos, la actualización de los estatutos institucionales y la coordinación de cinco procesos de elección y cinco de reelección del Consejo Directivo, además del fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza.

En materia financiera, Monroy impulsó la institucionalización de auditorías y dictámenes de estados financieros a partir de 2012, con un acumulado de 15 dictámenes con opinión positiva. También incorporó servicios permanentes de auditoría externa, modernizó los sistemas administrativos y promovió la remodelación de las instalaciones del Centro Empresarial.

Durante su gestión participó en la coordinación de procesos de representación patronal ante las autoridades laborales, el registro institucional conforme a la reforma laboral y la creación de la delegación de Coparmex en Piedras Negras.

La etapa también estuvo marcada por proyectos de vinculación entre universidades y empresas, servicios de capacitación, alianzas institucionales y actividades de participación ciudadana, además de la organización de los aniversarios 80 y 90 del organismo empresarial.

Angelberto Guardado Astorga, quien asumirá la Dirección General, cuenta con antecedentes en la administración educativa. Entre sus responsabilidades profesionales destaca la dirección del Tecnológico de Monterrey, Campus Saltillo, donde participó en proyectos de crecimiento institucional y fortalecimiento de la oferta académica.

Su experiencia en el sector educativo y en la vinculación con el entorno empresarial se incorpora ahora a una organización que representa a compañías de la Región Sureste de Coahuila y participa en asuntos de competitividad, empleo, desarrollo económico y formación de talento.

El relevo en la Dirección General se realizará durante la presidencia de Alfredo López Villarreal, quien encabeza el Consejo Directivo de Coparmex Coahuila Sureste para el periodo 2026-2027.

Al anunciar su salida, Monroy Robles agradeció la colaboración de las empresas afiliadas, los consejos directivos y los representantes de los medios de comunicación que dieron seguimiento a los posicionamientos y propuestas del organismo durante su gestión.

También expresó su respaldo a Guardado Astorga y manifestó su confianza en que dará continuidad a la relación institucional con el sector empresarial y los distintos actores de la comunidad.