Anfitriona UADEC Campeonatos Nacionales ANUIES 2026

El rector enfatizó que la ANUIES busca dignificar el deporte en las instituciones educativas, promoviendo valores, disciplina y resiliencia.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) será la sede de los Campeonatos Nacionales de Futbol Flag y Ajedrez de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 2026, que iniciarán este jueves.

Las competencias de futbol, con 16 equipos en categorías varonil y femenil, se llevarán a cabo en el Campo “Jorge Castro Medina”, mientras que el torneo de ajedrez, que contará con 85 participantes, se desarrollará en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás a partir del lunes 4 de mayo.

En una rueda de prensa, el rector Octavio Pimentel Martínez, junto a otros miembros del equipo deportivo de la universidad, destacó la importancia de estos eventos. Pimentel enfatizó que la ANUIES busca dignificar el deporte en las instituciones educativas, promoviendo valores como el trabajo en equipo, la disciplina y la resiliencia entre los estudiantes.

El coordinador general de deportes de la UADEC, Robertony García Perea, invitó a la comunidad universitaria y al público en general a asistir y disfrutar de las competencias, que reunirán a los mejores programas de futbol flag y ajedrez del país. La participación incluye equipos reconocidos como Pumas, Tigres y Borregos, lo que promete una competencia reñida y emocionante.

El torneo de ajedrez implementará tecnología avanzada, como tableros electrónicos y plataformas para transmitir las partidas en vivo. Se premiará a los mejores jugadores con medallas, y las modalidades de juego incluirán partidas clásicas, rápidas y relámpago, asegurando un evento competitivo y entretenido para todos los asistentes.