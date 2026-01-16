Analizarán en Coahuila medidas para frenar abusos con IA

La diputada local, Beatriz Fraustro, señaló que esta tecnología, aunque ofrece múltiples beneficios, también está siendo utilizada para conductas ilícitas

Autoridades estatales han encendido alertas ante el uso incorrecto de la inteligencia artificial, por lo que el tema será puesto sobre la mesa en el Congreso del Estado de Coahuila.

La diputada local por el distrito 15, Beatriz Fraustro, señaló que esta tecnología, aunque ofrece múltiples beneficios, también está siendo utilizada para cometer conductas ilícitas que afectan a la población.

La legisladora explicó que actualmente la inteligencia artificial puede emplearse para realizar extorsiones, actos de acoso, amenazas y otros delitos, lo que representa un nuevo reto en materia de seguridad y regulación.

Recordó que a nivel federal se han presentado diversas propuestas para regular su uso, sin embargo, estas no han logrado avanzar ni ser sometidas a votación.

Ante la falta de una legislación nacional, Fraustro indicó que desde el ámbito local se buscará analizar qué acciones pueden implementarse en Coahuila.

El objetivo es generar un marco que permita aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial, pero evitando que sea utilizada con fines dañinos, protegiendo así a la ciudadanía y promoviendo un uso responsable de la tecnología.