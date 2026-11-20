El Poder Legislativo recibirá las posturas de las fracciones parlamentarias el próximo 24 de noviembre tras la entrega del informe estatal.

El Congreso de Coahuila recibió la glosa correspondiente al Tercer Informe de Gobierno de Manolo Jiménez Salinas, documento que será revisado por las y los integrantes de la LXIII Legislatura, quienes tendrán la oportunidad de analizar las acciones y resultados de la administración estatal antes de fijar sus posicionamientos el próximo 24 de noviembre, durante una sesión solemne.

La entrega fue encabezada por la diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso, y estuvo a cargo de Blas José Flores González, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, quien acudió en representación del gobernador. Durante el acto, el funcionario agradeció la recepción del documento y reiteró la disposición del Ejecutivo estatal para mantener una relación de respeto, diálogo y colaboración institucional con el Poder Legislativo.

Revisión legislativa y enfoque en salud mental con Inspira Coahuila

En entrevista posterior a la entrega, Morales Núñez manifestó su satisfacción por el trabajo desarrollado por el Gobierno de Coahuila y señaló que, desde el Congreso, las y los diputados han mantenido una postura de vigilancia y seguimiento a las acciones emprendidas por la administración de Manolo Jiménez, como parte de su responsabilidad de revisar el desempeño de las instituciones estatales.

La legisladora también destacó las acciones impulsadas por Inspira Coahuila, particularmente ante la preocupación que representan actualmente los problemas de salud mental. Consideró importante atender este tema mediante estrategias y programas que permitan responder a las necesidades de la población, al tratarse de una problemática que requiere atención y participación institucional.

Asistentes al acto y sesión solemne del 24 de noviembre

Durante la recepción estuvieron presentes legisladoras y legisladores de la LXIII Legislatura, así como Diego Rodríguez Canales, subsecretario general de Gobierno y de Comunicación Institucional, quien acudió en representación del secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González. Será el 24 de noviembre cuando las distintas fracciones parlamentarias expongan sus posicionamientos respecto al contenido de la glosa.