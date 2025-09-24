Analizan solicitud de convivencia de 'Padres por la Verdad'

Autoridades recibieron a los integrantes del colectivo y revisaron sus procesos legales, algunos de los cuales dependen de resoluciones del Poder Judicial

Tras la manifestación del colectivo Padres por la Verdad, que exige el derecho a convivir con sus hijos, la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, aseguró que cada caso ya está siendo atendido de manera puntual por las instancias correspondientes.

Explicó que la fiscal especializada Katy Salinas y la procuradora María Teresa Araiza recibieron personalmente a los integrantes del colectivo y revisaron sus procesos legales, algunos de los cuales dependen también de resoluciones del Poder Judicial.

Salinas Valdés subrayó que, si bien madres y padres tienen derecho a convivir con sus hijos, las autoridades deben garantizar que ese acercamiento sea sano y en beneficio del interés superior de niñas y niños.

“Cuando existen antecedentes que comprometen la integridad de los menores, esa convivencia no puede realizarse, pero no significa que sea el caso de todos”, señaló.

Indicó que ya se cuenta con estudios y evaluaciones en ciertos procesos que muestran situaciones distintas a las planteadas en las manifestaciones, por lo que será cada autoridad la que determine los alcances de la convivencia.

Finalmente, la presidenta honoraria del DIF reiteró que el organismo continuará acompañando los casos y vigilando que se protejan los derechos de la niñez, al tiempo que se da seguimiento a los procedimientos legales de quienes buscan el contacto con sus hijos.