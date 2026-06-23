Analizan proyectos para aprovechar agua de lluvia en zona sureste

Se confirmó que existe un compromiso de la Comisión Nacional del Agua para participar en las obras del arroyo 'El Arroyo'

Los gobiernos de Coahuila, Saltillo y Ramos Arizpe revisan alternativas para captar y almacenar parte del agua que ha dejado la temporada de lluvias en la región sureste, con el objetivo de generar reservas que ayuden a garantizar el suministro ante eventuales problemas en las fuentes de abastecimiento.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que ya existen propuestas planteadas desde años anteriores y que actualmente se analiza cuáles tienen mayores posibilidades de concretarse para aprovechar los escurrimientos que hoy terminan fuera de la región.

Explicó que las precipitaciones registradas durante las últimas semanas han dejado millones de litros de agua que podrían representar una reserva estratégica para consumo humano, por lo que consideró necesario avanzar en proyectos que permitan retener parte de ese recurso.

El mandatario señaló que el tema ya forma parte de las conversaciones que sostiene con los alcaldes de Saltillo y Ramos Arizpe, además de que deberá revisarse en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y dentro del marco legal aplicable.

Aunque entre las alternativas que se han mencionado históricamente figuran presas y obras de retención, indicó que todavía no existe una definición sobre cuál será el proyecto que eventualmente se impulse, ya que primero deberá evaluarse su viabilidad técnica, financiera y jurídica.

Jiménez Salinas sostuvo que el reto consiste en encontrar mecanismos que permitan aprovechar mejor el agua de lluvia que escurre por la región sureste, particularmente ante la necesidad de fortalecer la seguridad hídrica de Saltillo, Ramos Arizpe y municipios vecinos.

En otro tema relacionado con infraestructura hidráulica, confirmó que existe un compromiso de la Comisión Nacional del Agua para participar en las obras del arroyo El Cuatro, proyecto que contempla una inversión cercana a los 500 millones de pesos.

Detalló que el Gobierno del Estado inició las primeras acciones y que la federación se incorporará durante el tercer trimestre del año, bajo un esquema de inversión compartida entre ambas instancias.