Analizan nueve solicitudes de ordenamiento territorial en Torreón

Los expedientes serán turnados a la comisión correspondiente y posteriormente al Cabildo para su resolución final, conforme al Plan Director.

El Consejo Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Torreón analizó nueve solicitudes relacionadas con el crecimiento y la organización de la ciudad, las cuales serán evaluadas conforme a los lineamientos establecidos en el Plan Director.

Durante la sesión se revisaron propuestas de modificación de uso de suelo, cambios en la clasificación de áreas verdes, ajustes a la infraestructura vial y condiciones de construcción en diferentes sectores del municipio.

Entre los asuntos abordados se encuentran dos solicitudes para modificar el uso de suelo de predios ubicados en el fraccionamiento Campestre La Rosita, con el propósito de pasar de habitacional de densidad baja a corredor habitacional, comercial y de servicios.

También se analizaron propuestas para modificar la clasificación de áreas verdes en los fraccionamientos San Agustín, segunda etapa, y Lagos, El Cardenchal II.

En cuanto al desarrollo comercial e industrial, se consideró la asignación de uso de suelo para corredor habitacional, comercio y servicios en un predio, así como el cambio de clasificación de un terreno ubicado en el fraccionamiento Ferropuertos, de equipamiento de comunicaciones y transportes a industria pesada.

La revisión incluyó además la cancelación de un tramo vial al norte de la ciudad y una solicitud para incrementar los niveles de construcción permitidos en un inmueble de la colonia Nueva Los Ángeles.

Al respecto, el titular de la Dirección General de Desarrollo Territorial y Urbanismo, José Ignacio Máynez Varela, explicó que este tipo de revisiones forman parte de los procesos de planeación urbana, cuyo objetivo es evaluar que los usos de suelo y las condiciones de desarrollo de los predios sean compatibles con la organización territorial del municipio.

Finalmente, informó que las nueve solicitudes serán turnadas a la comisión correspondiente y posteriormente al Cabildo, instancias que llevarán a cabo su análisis para determinar, en su caso, su aprobación.