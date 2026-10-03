Analizan medidas de seguridad escolar tras ataque en Torreón

El objetivo, señaló, debe ser establecer mecanismos adecuados para cada escuela sin depender únicamente de medidas extraordinarias después de una agresión

La Unión Nacional de Padres de Familia en Coahuila analizará nuevas medidas de seguridad escolar que podrían derivar en propuestas ante el Congreso para establecer mayores responsabilidades de los padres sobre las conductas de sus hijos, luego del ataque ocurrido en una secundaria de Torreón.

Francisco Javier Mancillas, presidente de la organización en Coahuila, informó que la dirigencia nacional estableció contacto con la representación estatal después de los hechos para comenzar a revisar alternativas de prevención y determinar cuáles requerirían modificaciones legislativas.

“El día de ayer se comunicó el presidente nacional de nuestra institución conmigo y nos dijo: tenemos que sentarnos a analizar y diseñar algunas situaciones que, si bien es cierto, a lo mejor nos van a llevar a tener que ver con los diputados algún tipo de sanción”, explicó.

Plantean reforzar protocolos de ingreso y revisión de mochilas

Mancillas sostuvo que las medidas deberán analizarse conjuntamente entre autoridades federales, estatales y municipales, instituciones educativas y padres de familia, debido a que las condiciones de seguridad y los riesgos no son iguales en todos los planteles.

Entre las acciones que consideró necesarias se encuentra fortalecer los protocolos de ingreso y la revisión de mochilas para impedir la introducción de armas blancas u otros objetos que puedan representar un peligro. Sin embargo, destacó que la primera revisión debe comenzar desde el hogar.

El representante reconoció que este tipo de procedimientos ha generado inconformidad entre algunos padres, quienes rechazan que las pertenencias de sus hijos sean revisadas en las escuelas. Consideró que la prevención requiere una mayor participación de las familias para evitar que toda la responsabilidad recaiga sobre maestros y directivos.

También planteó revisar los controles para el ingreso de personas ajenas a los planteles y exalumnos, particularmente cuando acuden a realizar trámites o buscan entrar nuevamente a las instalaciones. El objetivo, señaló, debe ser establecer mecanismos adecuados para cada escuela sin depender únicamente de medidas extraordinarias después de una agresión.

Piden fortalecer autoridad docente y participación de las familias

Mancillas consideró además necesario recuperar y fortalecer la autoridad de los docentes frente a alumnos y padres de familia, al advertir que los maestros enfrentan cada vez mayores responsabilidades relacionadas con problemas de conducta que también deben atenderse desde el hogar.

La organización insistirá en un esquema de corresponsabilidad en el que familias, escuelas y autoridades participen en la prevención de la violencia, en lugar de reaccionar únicamente después de que ocurre un incidente grave.