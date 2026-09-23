Analizan instalar telemetría para reactivar pozos tras apagones

La Empresa de Agua de Ramos Arizpe planea telemetría y cámaras en pozos, para reactivarlos a distancia cuando se vaya la luz

La Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Ramos Arizpe analiza instalar un sistema de telemetría y vigilancia en sus principales pozos para reducir el tiempo de recuperación del servicio después de los apagones eléctricos que siguen afectando el bombeo en distintos sectores del municipio.

Nicanor Aguirre, gerente general de EMAS, explicó que actualmente el restablecimiento se realiza de manera manual: un supervisor debe trasladarse hasta cada pozo, revisar amperaje y voltaje y posteriormente encender los equipos. Con el nuevo sistema, los pozos podrían ser monitoreados y activados desde las oficinas de EMAS una vez que se normalice el suministro eléctrico.

“Estamos revisando con un proveedor el tema de telemetría en los pozos para que se activen automáticamente con los apagones intermitentes que hemos tenido”, señaló.

Aguirre informó que apenas este lunes se registraron cuatro apagones intermitentes de entre dos y tres minutos, mientras que meses atrás llegaron a contabilizarse hasta 17 cortes en un solo día, principalmente en el poniente de Ramos Arizpe.

En episodios de este tipo pueden quedar afectados entre seis y siete pozos, y cada equipo requiere alrededor de 10 a 15 minutos para volver a operar, lo que termina generando retrasos en el llenado de las redes y en la recuperación de la presión.

El proyecto se concentraría inicialmente en los sistemas más importantes y alejados, entre ellos San José de los Nuncios, Minerva y Cerro Colorado.

En San José de los Nuncios operan cuatro pozos que en conjunto aportan cerca de 100 litros por segundo, mientras que Minerva y Cerro Colorado concentran otros cuatro o cinco pozos.

Además de la telemetría, el proyecto contempla instalar cámaras de vigilancia para supervisar la infraestructura y detectar posibles incidentes.

Dos empresas realizan actualmente recorridos y levantamientos técnicos para determinar las necesidades de instalación, por lo que EMAS todavía no cuenta con un presupuesto definitivo.

Aguirre añadió que el consumo de agua comienza a disminuir conforme bajan las temperaturas.

Durante los periodos de mayor calor, la demanda llegó a incrementarse alrededor de 30 por ciento, mientras que con temperaturas cercanas a 28 grados podría reducirse entre 10 y 15 por ciento.

EMAS mantiene además apoyo con pipas en alrededor de siete u ocho escuelas de gran matrícula, principalmente en el poniente, donde las tomas existentes no alcanzan para cubrir simultáneamente los turnos matutino y vespertino.