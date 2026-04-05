Analizan futuro de cocodrilo localizado en presa Palo Blanco

El ejemplar podría permanecer bajo resguardo del Museo del Desierto, para lo cual sería necesario habilitar un albergue especial dentro de las instalaciones

El futuro del cocodrilo localizado en la presa Palo Blanco, en Ramos Arizpe, aún no está definido y será después de este periodo vacacional cuando se tome una decisión sobre su destino, informó Fernando Toledo, director de Vida Silvestre del Museo del Desierto.

Toledo explicó que existe la posibilidad de que el ejemplar permanezca bajo resguardo del museo, para lo cual sería necesario habilitar un albergue especial dentro de las instalaciones, específicamente en el área del biodomo.

Detalló que el cocodrilo, de aproximadamente 80 centímetros, es un ejemplar joven que no pertenece a la fauna nativa de la región, por lo que su presencia en la presa representa un riesgo ecológico.

El especialista subrayó que este caso evidencia una problemática recurrente: la liberación de animales en entornos donde no corresponden, lo que puede afectar el equilibrio del ecosistema e incluso poner en riesgo la vida del propio ejemplar.

Indicó que el animal proviene de cautiverio y fue adquirido originalmente como mascota, por lo que no puede ser liberado en vida silvestre, al no contar con las condiciones para sobrevivir en su hábitat natural.

En caso de que no permanezca en el museo, se buscaría trasladarlo a una institución especializada que pueda recibirlo y garantizar su cuidado.

Toledo señaló que el caso podría convertirse en un ejemplo para generar conciencia entre la población sobre las consecuencias de introducir especies fuera de su entorno natural.

La decisión final dependerá de la evaluación de las autoridades correspondientes, quienes definirán el destino más adecuado para el ejemplar.