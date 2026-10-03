Analizan frenar contenidos violentos tras ataque en Torreón: SSPC

Se dio a conocer que se promoverá un decreto para las plataformas digitales para atacar aquellos contenidos que inciten a la violencia

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Tras el ataque registrado este jueves en la Secundaria General número 13 de Torreón que dejó una persona sin vida y cuatro más heridas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) condenó los hechos ocurridos en Coahuila.

Durante la conferencia matutina, el secretario Omar García Harfuch brindó las condolencias a familiares de las víctimas, así como al personal docente y estudiantil de estos lamentables hechos.

"Expresamos nuestras condolencias a su familia, a sus compañeros de trabajo, a sus alumnos y a toda la comunidad escolar. Además, cuatro personas resultaron lesionadas, dos docentes, uno de ellos reportado en estado delicado, un alumno y una mujer que se encuentra estable. “Todos reciben atención médica y las autoridades del gobierno de Coahuila mantienen seguimiento a su evolución", explicó.

Por ello, dio a conocer que se promoverá un decreto para las plataformas digitales para atacar aquellos contenidos que inciten a la violencia.

“Para avanzar en esta ruta de prevención estamos planteando las siguientes líneas de trabajo para actuar de manera anticipada, reducir los riesgos y contar con mecanismos más eficaces de detección, acompañamiento y respuesta de contenidos o conductas que puedan derivar en situaciones de violencia.”

Por ello, se establecerá trabajar la próxima semana en un decreto, cuyo objetivo será establecer obligaciones para plataformas digitales para evitar que los jóvenes se encuentren expuestos a contenido relacionado con la violencia.

"Se contempla la detección, reporte y retiro oportuno de contenidos que inciten directamente a la violencia.

También se plantean mecanismos de coordinación con autoridades"

A través del Programa "ABC de las Emociones" se plantearía realizar asambleas con madres y padres de familia, así como el instalar buzones confidenciales para detectar de manera temprana situaciones de riesgo.

“El fortalecimiento del programa ABC de las Emociones con asambleas con padres de familia y también la incorporación de buzones confidenciales para la detección temprana de situaciones de riesgo.”

Además, instó a buscar aumentar la participación de madres, padres y personas cuidadoras, con el fin de fortalecer la comunicación y buscar orientación ante conductas preocupantes.

“Llamado a madres y padres de familia para mantenerse cercanos y atentos a sus hijos e hijas, fortalecer la comunicación.”

García Harfuch también recomendó recurrir a la Línea de la Vida ante cualquier situación o conducta que genere preocupación, para recibir orientación, acompañamiento y, en su caso, apoyo psicológico.