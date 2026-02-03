Analizan escenarios para ruta entre Ramos Arizpe y Saltillo

La ruta intermunicipal gratuita se encuentra en fase de análisis técnico y levantamiento de información estadística, indicaron autoridades

El proyecto para la creación de una ruta intermunicipal gratuita que conecte a Ramos Arizpe con Saltillo se encuentra en fase de análisis técnico y levantamiento de información estadística, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

De acuerdo con el edil, el Ayuntamiento ha sostenido reuniones con Fernando Simón Gutiérrez responsable del transporte a nivel estatal para evaluar distintos esquemas de operación, con base en estudios de afluencia y concentración de usuarios en los puntos de conexión entre ambos municipios.

Actualmente se analizan tres alternativas: la creación de una nueva ruta con transbordo entre Ramos Arizpe y Saltillo; la ampliación de la ruta de Ramos Arizpe hasta un punto de conexión con el sistema de transporte de la capital del estado; o bien, la extensión de una ruta existente de Saltillo hasta el centro de Ramos Arizpe.

Gutiérrez Merino explicó que el objetivo de estos estudios es identificar el esquema con mayor impacto social, priorizando las zonas con mayor demanda de pasajeros y garantizando la viabilidad operativa del servicio gratuito.

Indicó que los análisis preliminares apuntan a que la ampliación de una ruta proveniente de Saltillo podría concentrar un mayor número de usuarios, al tratarse del trayecto con mayor flujo de personas, aunque la decisión final dependerá de los resultados técnicos que presenten las autoridades estatales de transporte.

El alcalde señaló que, una vez concluidos los estudios, se definirá el modelo de operación y los puntos de conexión, como parte del proyecto de movilidad conurbada entre ambos municipios.