Analizan ampliar la red de semáforos pluviales en Saltillo

El funcionario explicó que actualmente se revisan otras zonas con riesgo de acumulación o corriente de agua donde podrían colocarse estos dispositivos

El Gobierno Municipal de Saltillo evalúa la instalación de más semáforos pluviales en distintos puntos de la ciudad, luego de que este sistema de alerta ha demostrado ser una herramienta efectiva para prevenir accidentes durante las lluvias.

El secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro, señaló que, aunque al inicio hubo dudas sobre su funcionamiento, con el paso del tiempo ha quedado comprobada su utilidad para proteger a automovilistas y peatones.

El funcionario explicó que actualmente se revisan otras zonas con riesgo de acumulación o corriente de agua donde podrían colocarse estos dispositivos. Indicó que la decisión dependerá de los estudios técnicos correspondientes y de identificar los sitios donde este tipo de infraestructura pueda contribuir a reducir situaciones de peligro durante la temporada de precipitaciones.

Autoridades llaman a respetar las señales de alerta

Saracho Navarro destacó que el éxito de esta estrategia también depende de la participación ciudadana, al recordar que los semáforos pluviales cumplen su función únicamente si las personas respetan las señales de advertencia y evitan cruzar cuando el sistema indica condiciones de riesgo. Afirmó que la experiencia en los puntos donde ya operan ha sido favorable y ha contribuido a fortalecer la prevención en la capital coahuilense.