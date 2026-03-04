Analizan ajuste salarial para pensionados de universidades

El ajuste correspondería al mismo porcentaje que se autorice para el personal en activo, como parte de los acuerdos salariales en curso

Un posible aumento de hasta 4 por ciento en las pensiones de jubilados de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro podría concretarse este año, informó Osvaldo Aguilar Villarreal, titular de la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación del Estado de Coahuila (DIPETRE).

El ajuste correspondería al mismo porcentaje que se autorice para el personal en activo, como parte de los acuerdos salariales en curso.

De acuerdo con lo expuesto, la propuesta presentada por la Universidad Autónoma de Coahuila contempla un incremento del 4 por ciento para el presente ejercicio fiscal.

En caso de aprobarse durante las negociaciones entre sindicatos y autoridades universitarias, el beneficio se trasladaría en igual proporción a jubilados y pensionados incorporados al sistema estatal, en cumplimiento con el compromiso anual de homologar los aumentos.

El funcionario detalló que actualmente se desarrollan gestiones con la Secretaría de Finanzas para que el ajuste pueda aplicarse entre marzo y abril, mientras que en el caso de la Sección 38 se prevé que el aumento se refleje en agosto, conforme a los acuerdos nacionales.

Añadió que en años anteriores los incrementos han oscilado entre 3.6 y 4.4 por ciento, y subrayó que el fideicomiso de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro opera con transparencia, garantizando el pago puntual de las pensiones.