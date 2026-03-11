Analiza Ramos Arizpe permisos para cuatro nuevos fraccionamientos

Los fraccionamientos deben cumplir con la donación de terrenos adecuados para equipamiento urbano, especialmente para escuelas y áreas verdes

El Ayuntamiento de Ramos Arizpe analiza actualmente la autorización de cuatro nuevos fraccionamientos en distintos sectores del municipio, proyectos que en conjunto podrían representar la construcción de cientos de viviendas.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que las solicitudes corresponden a desarrollos habitacionales de distintos tamaños, algunos de ellos con propuestas de 80, 100, 280 y hasta 500 casas, por lo que el municipio revisa que cada proyecto cumpla con los requisitos urbanos antes de otorgar los permisos correspondientes.

Explicó que uno de los criterios principales para autorizar estos desarrollos es garantizar la disponibilidad de agua potable, ya que el municipio busca evitar la expansión de zonas habitacionales en áreas donde no exista capacidad para abastecer el servicio.

El edil señaló que además de este requisito, los fraccionamientos deben cumplir con la donación de terrenos adecuados para equipamiento urbano, especialmente para escuelas y áreas verdes, los cuales deberán contar con superficies suficientes y condiciones apropiadas para su aprovechamiento.

Detalló que en los nuevos desarrollos se exige que los espacios destinados a planteles educativos cumplan con dimensiones mínimas establecidas, como 3 mil 500 metros cuadrados para jardines de niños, más de 5 mil metros cuadrados para primarias y hasta 8 mil metros cuadrados para secundarias, además de que sean terrenos planos y aptos para la construcción.

Gutiérrez Merino agregó que el objetivo es ordenar el crecimiento urbano del municipio y asegurar que los nuevos desarrollos habitacionales cuenten con los servicios básicos y la infraestructura necesaria para atender a la población.