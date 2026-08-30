Analiza Conagua obras para bajar riesgo de inundación en Saltillo

Las autoridades advirtieron que el crecimiento urbano y la ocupación de zonas de riesgo han disminuido las áreas naturales de amortiguamiento en la región

Con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones en la zona oriente de Saltillo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de Cuenca Río Bravo (OCRB), encabezó una reunión de trabajo en la Oficina de Representación de la Secretaría de Gobernación en Coahuila para evaluar la situación de los arroyos El Cuatro y El Doce.

Durante el encuentro, las autoridades advirtieron que el crecimiento urbano y la ocupación de zonas de riesgo han disminuido las áreas naturales de amortiguamiento en la región, alterando la respuesta hidrológica de la cuenca y elevando el peligro por escurrimientos ante precipitaciones intensas.

Para salvaguardar las zonas federales, la Conagua reportó que en los últimos seis años ha llevado a cabo 11 intervenciones técnico-administrativas en ambos arroyos, las cuales derivaron en la demolición de cinco estructuras irregulares y la imposición de siete sanciones económicas a los responsables.

“No podemos esperar a que ocurra una inundación para actuar. La prioridad es prevenir, recuperar la capacidad hidráulica de los cauces y avanzar en soluciones de infraestructura que protejan a la población”, afirmó el Director General del Organismo de Cuenca Río Bravo, Luis Carlos Alatorre Cejudo, quien subrayó que las acciones administrativas deben complementarse con obras de fondo.

Proyectos ejecutivos en revisión

Respecto a las soluciones de infraestructura, la dependencia federal informó que el Proyecto Ejecutivo para la recanalización del arroyo El Cuatro se encuentra actualmente en fase de revisión y validación técnica por parte del OCRB.

La ejecución de los trabajos iniciará una vez que el Gobierno de Coahuila y el Municipio de Saltillo entreguen la documentación requerida para concluir el trámite correspondiente.

Por otro lado, en lo relativo al arroyo El Doce, se acordó solicitar formalmente a las autoridades locales y estatales la formulación y entrega del Proyecto Ejecutivo y su análisis de costo-beneficio, requisitos indispensables para que la Conagua evalúe su factibilidad técnica.

Con estas acciones, el organismo federal busca coordinar esfuerzos interinstitucionales con los gobiernos estatal y municipal para agilizar los proyectos hidráulicos y mitigar los impactos de lluvias extraordinarias en los sectores vulnerables de la capital coahuilense.