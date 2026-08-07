Anahí lucha por sobrevivir tras grave lesión cerebral

La joven permanece hospitalizada en Saltillo tras recibir un disparo en la cabeza; su estado de salud continúa siendo crítico

La evolución médica de Lithzy Anahí sigue siendo crítica luego de resultar herida por un disparo de arma de fuego en la cabeza. De acuerdo con información obtenida de manera extraoficial, la joven permanece internada en un hospital de Saltillo bajo estricta vigilancia médica, debido a la gravedad del daño que sufrió.

Los informes clínicos indican que la paciente presentó un severo traumatismo craneoencefálico, además de lesiones provocadas por el trayecto del proyectil y una importante afectación al tejido cerebral.

Tras estabilizar sus signos vitales, el personal médico realizó estudios especializados para determinar el alcance de las lesiones y posteriormente llevó a cabo una intervención quirúrgica de emergencia con el propósito de brindarle la mejor oportunidad de recuperación.

Pese a los esfuerzos del equipo médico, el estado de salud de Anahí continúa siendo extremadamente delicado y las próximas horas serán determinantes para su evolución.

Familiares y personas cercanas mantienen la esperanza de una mejoría, aunque, por la magnitud de las lesiones, se afirma que sólo un milagro podría permitir que la joven madre supere esta difícil situación y vuelva a reunirse con su hijo Benito, quien permanece bajo el resguardo de las autoridades.