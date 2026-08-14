Anahí evoluciona favorablemente tras ataque en Saltillo

Anahí permanece inconsciente y, contrario a versiones que circularon en redes sociales, hasta el momento no se ha reunido con su hijo

La salud de Anahí, madre del menor que fue sustraído por su propio padre durante el violento hecho ocurrido en Saltillo, presenta una evolución favorable, aunque continúa bajo pronóstico delicado.

La joven permanece internada en el área de terapia intensiva de la Clínica 2 del IMSS, luego de resultar gravemente herida en el ataque en el que perdieron la vida tres integrantes de una familia.

Anahí ya no requiere respirador artificial

De acuerdo con información proporcionada de manera extraoficial por personas cercanas a la familia, Anahí ha mostrado avances importantes y ya no requiere respirador artificial, debido a que actualmente puede respirar por sí misma.

Sin embargo, la gravedad de sus lesiones permanece, ya que la bala continúa alojada en el interior de su cabeza y su estado de salud todavía requiere vigilancia médica permanente.

Familia mantiene cautela ante su evolución

Aunque la evolución representa una señal positiva, familiares mantienen cautela y advierten que aún no puede considerarse fuera de peligro, pues cualquier complicación podría modificar su condición.

Anahí permanece inconsciente y, contrario a versiones que circularon en redes sociales, hasta el momento no se ha reunido con su hijo; la familia continúa a la espera de una recuperación que permita avanzar en su estado de salud.