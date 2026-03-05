Ampliará Ramos Arizpe rutas de recolección de basura

Con la integración de nuevas unidades, el sistema de recolección pasará de 14 a 17 rutas, además de una nueva ruta nocturna

Con la incorporación de dos nuevos camiones recolectores de basura, el municipio de Ramos Arizpe ampliará su cobertura en el servicio de limpieza y pondrá en marcha tres nuevas rutas de recolección, además de una ruta nocturna, informó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino.

Durante la entrega de unidades y equipo para Servicios Municipales, el edil explicó que el crecimiento de la ciudad ha incrementado la generación de residuos, por lo que era necesario fortalecer la capacidad operativa del municipio.

Detalló que actualmente en Ramos Arizpe se generan alrededor de 170 toneladas de basura diariamente, por lo que la ampliación del parque vehicular permitirá mejorar la eficiencia del servicio y ampliar las rutas existentes.

Con las nuevas unidades, el sistema de recolección pasará de 14 a 17 rutas, además de una nueva ruta nocturna que comenzará a operar para reforzar la cobertura en colonias con mayor densidad poblacional.

El alcalde señaló que también se realizará una reingeniería de rutas, utilizando sistemas de GPS instalados en las unidades para optimizar recorridos y garantizar que los camiones pasen por todos los sectores en los horarios establecidos.

Asimismo, indicó que en zonas donde anteriormente se utilizaban camionetas por limitaciones de acceso, se evaluará la posibilidad de incorporar camiones recolectores, siempre considerando las condiciones de las vialidades.

Las unidades entregadas este miércoles incluyen camiones recolectores, contenedores especiales para residuos voluminosos y una barredora para limpieza de bulevares principales, con una inversión aproximada de 15 a 16 millones de pesos, recursos aportados por el municipio y el Gobierno del Estado.

Gutiérrez Merino agregó que las nuevas unidades entrarán en operación de inmediato, ya que cuentan con seguro, sistema de geolocalización y personal asignado, lo que permitirá mejorar la cobertura del servicio en las colonias de la ciudad.