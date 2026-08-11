Amplían presencia militar con nuevos cuarteles en Acuña

A esta infraestructura se agregan cinco arcos de seguridad carreteros y un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana en construcción

La presencia de fuerzas federales se amplió en uno de los extremos de la frontera de Coahuila con un nuevo cuartel del Ejército Mexicano en el ejido La Linda y una base de la Guardia Nacional en construcción en Venustiano Carranza, ambos en el municipio de Acuña y próximos a los límites con Texas y Chihuahua.

Las dos instalaciones representan una inversión conjunta superior a 27 millones de pesos y forman parte de una red de 18 cuarteles entregados o en proceso de construcción en diferentes puntos de Coahuila.

Este lunes, el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el comandante de la XI Región Militar, general Fernando Colchado Gómez, recorrieron ambas instalaciones. En La Linda se realizó la entrega del cuartel militar, mientras que en Venustiano Carranza se supervisó el avance de la futura base de la Guardia Nacional.

Refuerzan vigilancia en una extensa zona fronteriza

La ubicación de los nuevos destacamentos busca aumentar la presencia permanente de elementos en una zona particularmente extensa y poco poblada del territorio fronterizo, además de reforzar la vigilancia en los accesos hacia Coahuila.

El estado comparte alrededor de 500 kilómetros de frontera con Estados Unidos, donde durante los últimos años se han instalado cuarteles, puntos de revisión y sistemas de vigilancia en diferentes corredores.

Entre ellos se encuentran un cuartel del Ejército en Boquillas del Carmen, una instalación de la Policía Estatal en el ejido Morelos, en Acuña, dos puntos de revisión militar sobre la carretera La Ribereña y el cuartel de Santa Mónica, en Villa Unión.

También se instaló un arco de seguridad en Hidalgo, en los límites con Nuevo León, con el objetivo de vigilar otro de los accesos hacia la región norte del estado.

Coahuila mantiene coordinación en materia de seguridad

Jiménez Salinas señaló que la infraestructura fronteriza forma parte de una estrategia en la que participan autoridades estatales y federales, además de la coordinación que se mantiene con autoridades estadounidenses.

“Esto es parte de un gran plan de fortalecimiento de la seguridad y de la vigilancia en la frontera de Coahuila para, en equipo con el Gobierno de Texas, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, seguir fortaleciendo la seguridad en nuestra frontera”, declaró.

De los 18 cuarteles que el Gobierno estatal reporta como entregados o en construcción, nueve corresponden a corporaciones estatales, seis al Ejército Mexicano, dos a la Marina y uno a la Guardia Nacional.

A esta infraestructura se agregan cinco arcos de seguridad carreteros y un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana en construcción para la Región Centro-Desierto.

La estrategia apunta principalmente a mantener presencia policial y militar permanente en zonas limítrofes y corredores carreteros, en lugar de concentrar los elementos únicamente en las principales ciudades.

Acuña suma nuevos puntos de presencia federal

Con la entrega de La Linda y la futura entrada en operación de la base de Venustiano Carranza, Acuña suma nuevos puntos de presencia federal en su zona rural, dentro del corredor que conecta la frontera con Texas y el límite occidental de Coahuila con Chihuahua.