Amplían padrón de Pensión para el Bienestar en Coahuila

Más de 3 mil personas con discapacidad se suman al programa del Gobierno de México, que ya supera los 23 mil beneficiarios en la entidad

Más de 3 mil personas con discapacidad se incorporaron recientemente al programa de la Pensión para el Bienestar en Coahuila, tras concluir el operativo estatal de registro realizado por la Delegación de Bienestar.

Con estas nuevas altas, el padrón en la entidad supera los 23 mil derechohabientes, principalmente en el rango de 0 a 29 años de edad, quienes reciben un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales de manera directa a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

El delegado de Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, informó que el proceso de registro se llevó a cabo en todos los municipios, con atención directa a las personas solicitantes.

Las autoridades indicaron que, por el momento, el programa en Coahuila mantiene cobertura para personas de hasta 29 años, debido a que aún no se concreta el convenio de universalidad que permitiría ampliar el beneficio a otros grupos de edad.

El programa forma parte de la política social del Gobierno de México enfocada en mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, mediante apoyos económicos periódicos y acceso a servicios.