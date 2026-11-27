El proyecto forma parte del programa #100TechumbresEscolares impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el Gobierno Municipal.

Con una inversión de 3.5 millones de pesos, inició la construcción de una techumbre en la escuela primaria Justo Sierra, ubicada en el sector surponiente de Saltillo, obra que permitirá mejorar las condiciones de las actividades escolares y beneficiará directamente a 431 estudiantes.

El proyecto forma parte del programa estatal #100TechumbresEscolares para Coahuila, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en coordinación con el Gobierno Municipal, con el propósito de ampliar y mejorar la infraestructura educativa en la entidad.

Avance de obras educativas en Saltillo

Con esta nueva obra, la administración municipal suma 11 techumbres entregadas o en proceso de construcción, luego de haber concluido 10 proyectos durante su gestión. Estas instalaciones buscan ofrecer espacios adecuados para que niñas y niños realicen actividades deportivas, recreativas y escolares protegidos de las condiciones climáticas.