Amplían atención visual en Parras con brigadas oftalmológicas

Con el objetivo de detectar a tiempo enfermedades de la vista y acercar servicios especializados a la población, el DIF Parras llevó a cabo una nueva jornada oftalmológica en coordinación con especialistas del Hospital Universitario de Torreón.
Durante esta tercera brigada se realizaron valoraciones para identificar padecimientos como cataratas, carnosidades, problemas de retina, ojo seco y dificultades relacionadas con la graduación de la vista.
La presidenta honoraria del DIF Parras, Palhoma Riojas Ramos, destacó que mediante recorridos en colonias y comunidades rurales se identifica a personas que requieren atención, a quienes posteriormente se les da seguimiento.
Como resultado de las jornadas anteriores, 31 pacientes fueron atendidos quirúrgicamente, mientras que otros 19 se encuentran en proceso de estudios para determinar si son candidatos a una intervención.
Ofrecen procedimientos y valoraciones a bajo costo
Los procedimientos de cataratas y carnosidades pueden realizarse a bajo costo, mientras que los servicios disponibles en el Hospital Integral de Parras son gratuitos.
En esta nueva jornada también se incorporó la valoración visual y graduación de lentes a precios accesibles, con la finalidad de ofrecer alternativas de solución antes de recurrir a una cirugía.
El coordinador de Brigadas Oftalmológicas, Rigoberto Jiménez García, explicó que cada paciente es evaluado para determinar el tratamiento más adecuado y, en caso necesario, canalizado para atención especializada.
DIF Parras invita a participar en próximas brigadas
El DIF Parras invitó a las personas que presentan dificultades para ver a registrarse en sus instalaciones y participar en las próximas brigadas.