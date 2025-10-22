Ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza avanza 90% en Saltillo

La ampliación del Bulevar Nazario Ortiz Garza en Saltillo, Coahuila, se encuentra en un 90% de avance y se estima que estará lista para noviembre de 2025

La ampliación del Bulevar Nazario Ortiz Garza en Saltillo, Coahuila, se encuentra en un 90% de avance y se estima que estará lista para noviembre de 2025.

El proyecto avanza de manera favorable, con trabajos finales de recarpeteo, señalización y la conexión definitiva con el bulevar V. I. Robles, aunque una de las calles principales ya se encuentra en funcionamiento.

Entre los logros del proyecto se destacan

Conexión principal: Ya está enlazado con el bulevar V. I. Robles.

Puentes: Uno de los puentes se encuentra concluido y en operación, mientras que el segundo está en la etapa final de colocación de trabes.

Avance general: La obra presenta un progreso del 90%, según reportes oficiales.

Los detalles pendientes incluyen la conexión final con la rotonda del “Mono Sentado”, recarpeteo y señalización vial, elementos que permitirán la apertura total del tramo antes de finalizar el año.

Conductores y habitantes del norte de Saltillo se mostraron optimistas ante el avance de la obra, asegurando que reducirá el tráfico y facilitará el acceso a distintos puntos de la ciudad.

“Antes tardábamos casi media hora para cruzar de Nazario hacia el bulevar Venustiano Carranza; ahora el flujo es más ágil y con la ampliación va a mejorar todavía más”, comentó Eduardo Gómez, automovilista que transita diariamente por la zona.

Por su parte, María de los Ángeles Pérez, vecina del sector Virreyes, señaló que la obra traerá mayor seguridad vial.

“Ya no habrá tantos embotellamientos ni choques como antes, porque con los nuevos puentes y carriles el tránsito será más ordenado”, expresó.

Otros conductores destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo urbano.

“Es una obra necesaria, sobre todo por el crecimiento que ha tenido Saltillo hacia el norte; esta ampliación va a conectar más rápido con parques industriales y colonias nuevas”, mencionó Rafael Martínez, operador de transporte.

Se prevé que la obra se entregue en noviembre de 2025, lo que mejorará significativamente la infraestructura vial y beneficiará a miles de automovilistas que circulan diariamente por esta importante arteria de la capital coahuilense.