La Secretaría de Educación aplicará medidas cautelares a estudiantes involucrados en conductas que pongan en riesgo a la comunidad escolar

Los estudiantes involucrados en amenazas, retos virales o conductas que comprometan la seguridad de las comunidades escolares en Coahuila pueden ser separados temporalmente de las aulas y continuar su educación mediante clases virtuales, como parte de las medidas preventivas contempladas por la Secretaría de Educación del estado.

El secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, explicó que estas acciones buscan atender los conflictos escolares sin vulnerar el derecho constitucional de niñas, niños y adolescentes a recibir educación, por lo que la suspensión de la asistencia presencial puede aplicarse como medida cautelar mientras se desarrolla el proceso de atención correspondiente.

“En esos casos se lleva como una medida cautelar el que puedan estar los alumnos tomando su educación en línea mientras pase el proceso formativo”, señaló.

El funcionario abordó el tema al ser cuestionado sobre las consecuencias para estudiantes involucrados en amenazas contra planteles, publicaciones en redes sociales y otras conductas que han generado preocupación entre docentes y padres de familia.

Garza Fishburn indicó que la atención de estos casos comienza con la coordinación entre las autoridades educativas, la Fiscalía General del Estado y las corporaciones de seguridad municipales y estatales, encargadas de investigar las situaciones reportadas.

A partir de las investigaciones, la Secretaría de Educación desarrolla acciones formativas dirigidas a los alumnos involucrados, con el propósito de que comprendan las consecuencias de sus conductas y la importancia de preservar la seguridad dentro de los planteles.

El secretario reconoció que los retos virales difundidos mediante redes sociales representan uno de los problemas que requieren atención preventiva, debido a las amenazas y situaciones de conflicto que pueden generar en las escuelas.

Ante los cuestionamientos sobre posibles expulsiones de estudiantes por faltas graves, explicó que la prioridad de las autoridades educativas es garantizar la continuidad de sus estudios, sin dejar de aplicar medidas para proteger al resto de la comunidad escolar.

“Recuerden ustedes que en primer lugar está garantizar el derecho a la educación de todas nuestras niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Ese es el mandato constitucional que tenemos”, manifestó.

Precisó que las medidas pueden ir desde actividades de concientización y acuerdos con los padres de familia hasta la suspensión provisional de la asistencia a clases presenciales.

El funcionario también fue cuestionado sobre casos en los que estudiantes han utilizado redes sociales para realizar publicaciones contra docentes, incluidas acusaciones de acoso señaladas durante la entrevista como falsas.

Al respecto, explicó que la dependencia ha privilegiado el trabajo formativo y la participación de las familias para atender este tipo de situaciones, aunque no proporcionó una cifra de estudiantes sujetos a medidas de educación virtual.

Sobre los cuestionamientos relacionados con la pérdida de respeto hacia los maestros, Garza Fishburn sostuvo que la protección de la dignidad y la integridad debe extenderse a todos los integrantes de la comunidad educativa.

“El respeto es fundamental, pero va en todos los sentidos. Todos los actores educativos tienen una necesidad de ser respetados en su integridad, en su dignidad y obviamente en contar con un espacio seguro para todas y todos”, expresó.

Secundaria de Torreón continúa con clases virtuales tras ataque

En relación con la Secundaria 13 de Torreón, escenario de un ataque que dejó víctimas y personas lesionadas, el secretario confirmó que estudiantes y docentes continúan bajo la modalidad de educación en línea mientras avanzan los trabajos de rehabilitación de las instalaciones.

Explicó que, después de la agresión, se implementó un esquema de acompañamiento psicológico y médico para los integrantes de la comunidad escolar, con la participación de autoridades educativas, instancias de salud mental y la oficina Inspira.

La intervención también contempla la recuperación de los espacios físicos del plantel, como parte de las condiciones necesarias para permitir el regreso a las actividades presenciales.

Garza Fishburn señaló que los trabajos se encuentran en su etapa de conclusión y mencionó mediados de diciembre como una posibilidad para avanzar hacia la reincorporación, aunque no estableció una fecha definitiva para el retorno.

Refuerzan formación socioemocional y prevención de conflictos

Como parte de las estrategias preventivas, la Secretaría de Educación mantiene el programa de desarrollo socioemocional que ofrece actividades formativas semanales desde preescolar hasta secundaria.

El programa busca fortalecer habilidades como el autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración, mediante actividades incorporadas a la formación de los estudiantes.

A estas acciones se suma la estrategia Impulsores de Paz, desarrollada en coordinación con el DIF, la Fiscalía y el Poder Judicial, para promover la mediación escolar y la resolución pacífica de conflictos.

El secretario sostuvo que las medidas disciplinarias deben acompañarse de procesos educativos que permitan prevenir nuevas conductas de riesgo, proteger a los docentes y mantener condiciones de seguridad para los estudiantes dentro de las escuelas de Coahuila.