Amenazan endurecer protestas trabajadores de AHMSA

Trabajadores de Altos Hornos de México advirtieron que podrían intensificar sus protestas ante la ausencia de resultados en el proceso de quiebra

Obreros de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtieron que podrían adoptar nuevas medidas de protesta ante la falta de resultados concretos en el proceso de quiebra de la empresa, próximo a cumplir cuatro años.

José Luis Morales Escobedo y Manuel Moreno señalaron que las consecuencias económicas y sociales continúan afectando a trabajadores, familias y sectores de la Región Centro de Coahuila.

Morales Escobedo sostuvo que el 25 de septiembre se cumplirán casi cuatro años desde el inicio del proceso de quiebra y que los trabajadores no han recibido una solución.

Afirmó que el movimiento podría endurecer sus acciones y llamó a la ciudadanía a respaldar las manifestaciones ante las consecuencias que AHMSA ha generado en la economía regional.

Quiebra de AHMSA mantiene presión sobre trabajadores

El trabajador señaló que el problema no afecta únicamente a los obreros que permanecen fuera de la empresa, sino también a familiares que quedaron involucrados en las consecuencias de la crisis. Explicó que hijos, hermanos, padres y otros integrantes de las familias obreras han resentido la falta de ingresos y la prolongación del proceso de quiebra.

Morales Escobedo aseguró que cerca de 90 trabajadores han fallecido durante estos años sin conocer una solución al conflicto. Señaló que las familias enfrentan dificultades económicas y que algunos hijos de obreros tuvieron que abandonar sus estudios al no contar con recursos suficientes para continuar sus carreras profesionales.

El obrero afirmó que los trabajadores han mantenido durante casi cuatro años la confianza en que el proceso permita finalmente una solución para la empresa y sus trabajadores. Sin embargo, consideró que el tiempo transcurrido ha reducido la paciencia de quienes continúan esperando una respuesta sobre sus derechos y adeudos.

Señaló que los trabajadores mantienen la expectativa de que AHMSA pueda ser vendida y que el proceso avance hacia una solución. No obstante, sostuvo que la confianza se ha mantenido durante demasiado tiempo sin que los obreros observen resultados concretos que permitan resolver la situación económica de las familias afectadas.

Morales Escobedo cuestionó además el respaldo que, según afirmó, han recibido de las autoridades estatales y federales. Indicó que los trabajadores buscan establecer un diálogo directo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas para solicitar su intervención ante el Gobierno Federal.

Obreros piden intervención de autoridades

El trabajador pidió al gobernador que acompañe a los obreros en sus gestiones ante el Gobierno Federal y facilite un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Señaló que los trabajadores buscan llevar directamente sus demandas a las autoridades federales y exponer las consecuencias que ha tenido la quiebra de AHMSA en la Región Centro.

Morales Escobedo afirmó que las familias ya no pueden soportar la situación económica generada por la falta de ingresos y la prolongación del proceso. Señaló que existe dispersión familiar y que algunos trabajadores han perdido la posibilidad de sostener los estudios de sus hijos.

Por su parte, Manuel Moreno pidió directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que visite Monclova para conocer personalmente las condiciones económicas y sociales que, según señaló, ha provocado la crisis de AHMSA. Consideró que el problema debe ser observado directamente en la Región Centro y no únicamente mediante informes enviados desde otras regiones.

Moreno sostuvo que la situación también ha generado consecuencias en las familias y en distintos sectores sociales de Monclova. Mencionó a las viudas de trabajadores fallecidos durante el proceso y afirmó que existen más de 80 familias que enfrentan las consecuencias de la crisis.

El obrero señaló que la prolongación del conflicto ha provocado problemas sociales que requieren atención de las autoridades. Afirmó que existe preocupación por la deserción escolar y otros efectos que, desde su perspectiva, se han agravado durante los años en que AHMSA permanece en crisis.

Moreno insistió en que la presidenta debe conocer directamente las condiciones de la población afectada y escuchar a los trabajadores. Consideró que una visita a Monclova permitiría conocer de primera mano la situación de los obreros y de las familias que dependen directa o indirectamente de la actividad de AHMSA.

Los trabajadores señalaron que mantendrán su lucha mientras no exista una solución al proceso de quiebra y a las demandas económicas pendientes. Morales Escobedo advirtió que el 25 de septiembre será una fecha relevante para el movimiento obrero y anticipó que podrían tomarse decisiones más firmes ante la falta de resultados.

La quiebra de AHMSA permanece como uno de los principales conflictos económicos de la Región Centro, debido a su impacto sobre trabajadores, proveedores, comercios y familias que durante décadas dependieron de la actividad siderúrgica. Los obreros sostienen que la solución de la empresa debe considerar también las consecuencias sociales acumuladas durante los casi cuatro años del proceso.