Amenaza PAN con clausura simbólica de instalaciones de FGR

Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, indicó que el partido no permanecerá pasivo frente a los ataques contra la gobernadora de Chihuahua

El presidente nacional del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, advirtió en Monclova que su partido está dispuesto a emprender acciones de resistencia civil pacífica, incluyendo la clausura simbólica de instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), si continúan los señalamientos y acciones políticas contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Durante una rueda de prensa, el dirigente panista aseguró que tanto la mandataria estatal como el partido han decidido responder de manera activa a lo que consideran una persecución política impulsada desde Morena. Señaló que la estrategia contempla movilizaciones ciudadanas y actos de protesta en espacios públicos.

“Si insisten en meterse con nuestra gobernadora, sacamos todo el manual de resistencia civil pacífica. A las calles. Y si tenemos que clausurar simbólicamente la Fiscalía, clausuramos simbólicamente la Fiscalía”, declaró ante medios de comunicación.

Resistencia civil pacífica, estrategia del PAN

Jorge Romero sostuvo que Acción Nacional no permanecerá pasivo frente a los ataques que, afirmó, se han dirigido contra la gobernadora de Chihuahua. Indicó que la respuesta del partido se desarrollará dentro de esquemas de resistencia civil pacífica, aunque dejó abierta la posibilidad de realizar manifestaciones masivas y protestas frente a dependencias federales.

El dirigente afirmó que la decisión ya fue tomada por la dirigencia nacional y cuenta con el respaldo de la propia gobernadora y de simpatizantes del partido. Agregó que las acciones se mantendrán mientras persistan los intentos de afectar políticamente a Campos.

Romero hizo referencia al intento de juicio político promovido contra la mandataria estatal y aseguró que la propuesta ni siquiera logró consolidarse entre quienes la impulsaban. Atribuyó ese resultado a divisiones internas dentro de Morena.

PAN acusa errores de Morena

Durante su intervención, el presidente nacional del PAN aseguró que las acciones emprendidas contra Maru Campos han tenido un efecto contrario al esperado por sus adversarios políticos. Según dijo, la gobernadora ha fortalecido su posición y mantiene altos niveles de respaldo ciudadano.

Asimismo, sostuvo que el PAN también registra crecimiento político, mientras que Morena enfrenta un desgaste derivado de sus decisiones. En ese contexto, afirmó que su partido continuará defendiendo a la mandataria estatal y reiteró que llegarán “hasta donde tope” para impedir cualquier acción que consideren injustificada.

Romero cerró su mensaje con fuertes críticas hacia Morena, al señalar que las estrategias emprendidas contra la gobernadora de Chihuahua han resultado contraproducentes. El dirigente consideró que los intentos por debilitar el liderazgo de Campos terminaron fortaleciendo tanto a la mandataria como a Acción Nacional.

Las declaraciones fueron realizadas durante una visita a Monclova, donde el dirigente nacional encabezó actividades partidistas y encuentros con militantes de la Región Centro de Coahuila.