Amenaza con cuchillo a empleada y roba boutique en Ramos Arizpe

El asalto se registró el pasado lunes por la tarde en un establecimiento ubicado en la Plaza 311, en la zona Centro; el caso ya es investigado por la autoridad

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Una joven empleada vivió momentos de pánico el pasado lunes por la tarde, luego de ser asaltada y encerrada en el baño de una boutique ubicada en la Plaza 311, en pleno Centro de Ramos Arizpe, donde los hechos trascendieron tras la publicación de un video de las cámaras de seguridad.

El presunto responsable la amenazó con un arma blanca antes de cometer el robo y darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:20 horas sobre la calle José María Morelos, donde la víctima, según versiones de un familiar, fue sorprendida por un sujeto que ingresó al negocio fingiendo ser cliente, la amagó con un cuchillo y posteriormente la encerró para sustraer dinero y objetos del establecimiento.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, confirmó el incidente y detalló que, aunque no hubo personas lesionadas, el caso se investiga en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal.

Informó que el comercio contaba con cámaras de videovigilancia y ya se han obtenido imágenes del presunto agresor, quien sería un hombre joven.

“Ya se tienen algunas líneas de investigación y elementos visuales que permitirán ubicar al responsable. Se actuará con firmeza para presentarlo ante el Ministerio Público”, declaró el funcionario.

Aunque el monto robado fue mínimo, las autoridades consideraron grave el hecho de que el sujeto portara un arma al cometer el atraco.

González Farías destacó que se reforzará la vigilancia en el Centro Histórico, y recordó que el municipio mantiene operativos coordinados y grupos de seguridad ciudadana para atender reportes de manera inmediata.

El Ayuntamiento exhortó a la población a colaborar con cualquier información que permita identificar al responsable.