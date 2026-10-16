Ambientalistas registran paso de la mariposa monarca por Coahuila

Mediante el programa Correo Real, ambientalistas y ciudadanos han documentado durante más de tres décadas el paso de millones de mariposas monarca por Coahuila

Ambientalistas suman más de tres décadas documentando el paso de la mariposa monarca por Coahuila, mediante un programa de monitoreo ciudadano que ha permitido identificar al estado como parte de la ruta que siguen millones de ejemplares durante su migración anual hacia los bosques de Michoacán.

Alejandra Samarripa, coordinadora de proyectos del programa Correo Real, explicó que los reportes de avistamientos realizados por ciudadanos han sido fundamentales para conocer el recorrido de esta especie por el norte de México y establecer las zonas que utiliza durante su desplazamiento.

“Desde hace más de 30 años el programa Correo Real viene registrando estos avistamientos de mariposa monarca”, señaló la ambientalista.

Destacó que, gracias a la información recopilada durante ese periodo, se ha podido trazar la ruta migratoria e identificar a Coahuila como una región de paso importante para las mariposas que se dirigen hacia el centro del país.

“Coahuila es parte de este embudo en donde las mariposas pasan y llegan a Michoacán”, explicó Samarripa.

Aunque cada temporada migratoria involucra a millones de mariposas monarca, la especialista reconoció que no se cuenta con una estimación precisa de cuántos ejemplares atraviesan específicamente el territorio coahuilense.

Explicó que uno de los indicadores utilizados para conocer el comportamiento de la población migratoria es la superficie que ocupan las colonias de mariposas durante su periodo de hibernación en Michoacán, donde la concentración de ejemplares se mide por hectáreas.

Piden proteger a las mariposas durante su paso por carreteras

Samarripa informó que en Coahuila se han implementado medidas para proteger a la especie, entre ellas la colocación de señalamientos carreteros que advierten a los automovilistas sobre el cruce de mariposas monarca.

En estos tramos se recomienda disminuir la velocidad a 60 kilómetros por hora, con la finalidad de reducir el riesgo de que los insectos sean impactados por los vehículos.

La ambientalista también recomendó posponer, cuando sea posible, las fumigaciones durante la temporada migratoria, para evitar afectar a las mariposas mientras atraviesan el estado.

Jardines de Saltillo ofrecen alimento y descanso

Como parte de las acciones de conservación, organizaciones ambientales han impulsado la creación de jardines para polinizadores, que ofrecen alimento y espacios de descanso a las mariposas durante su recorrido.

Samarripa señaló que tiene conocimiento de aproximadamente cinco jardines y espacios de este tipo en Saltillo, entre ellos los ubicados en el Bosque Urbano y la Alameda, donde se han establecido plantas que atraen a mariposas y abejas.

También destacó los proyectos desarrollados por estudiantes y docentes de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, quienes realizan siembras de girasoles y cempasúchil que favorecen la presencia de las monarcas.

La coordinadora explicó que Correo Real mantiene abierta la participación ciudadana para reportar avistamientos, con el propósito de continuar reuniendo información sobre el paso de la mariposa monarca por Coahuila y otras entidades de México.